"Яндекс" планирует увеличить в России число беспилотников в 10 раз

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Компания "Яндекс" планирует в ближайшие полтора-два года увеличить число беспилотников - до 1 тыс. автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на слова руководителя направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрия Полищука.

"Мы планируем еще увеличивать флот, даже до тысячи машин. Первую тысячу можно выпустить довольно быстро, в течение полутора-двух лет. Это необходимо для того, чтобы быстро проверять изменения в алгоритмах, которые мы делаем", - цитирует слова Полищука пресс-служба.

По данным пресс-службы, компания планирует расширять тестирование за пределами России. "При выборе территорий для тестирования одним из наиболее важных условий является регулирование. Чтобы вывести на дороги общего пользования 1000 автомобилей в течение полутора-двух лет, процесс должен быть простым и прозрачным. В России прежде чем приступить к тестированию машины должны пройти сертификацию. Темпы прохождения сертификации значительно ускорились с начала эксперимента, но даже при текущих сроках для тысячи машин это займет почти три года. В США, например, сертификация не требуется, и там уже на дорогах тестируется более 1500 беспилотных автомобилей", - пояснили в пресс-службе.

Компания делает акцент на разработке универсальной технологии, которая сможет быть применима по всему миру. "Поэтому важно, чтобы она могла работать в самых разных условиях. Новые страны, это другой климат, другие правила дорожного движения, другая инфраструктура, другие "социальные правила" и манера вождения. Мы уже тестируем наши беспилотные автомобили в Израиле, где также открыли локальный офис разработки в Тель-Авиве", - отметили в пресс-службе.

В июне "Яндекс" вывел на дороги общего пользования Москвы первые пять беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств).

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. После этого, в июле, Минпромторг выступил с инициативой расширить число регионов для эксперимента тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. К опытным зонам в Москве и Республике Татарстан министерство предложило добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

В свою очередь вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.