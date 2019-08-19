"Ласточки" между Минеральными Водами и Кисловодском начнут курсировать 1 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать между Минеральными Водами и Кисловодском с 1 сентября, время в пути составит 55 минут. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Дмитрий Пегов.

"1 сентября будет запуск проекта экспресс-поездов "Ласточка" на участке Минеральные Воды - Кисловодск. Время в пути будет 55 минут с тремя остановками, это очень существенно, потому что до этого поезда ходили 1 час 30 минут - 1 час 40 минут", - сказал Пегов.

По его словам, по маршруту будут курсировать четыре пары поездов в сутки в дневное время. Пегов также отметил, что, скорее всего, количество рейсов постепенно увеличат.

"Если всем понравится, я думаю, регион к началу следующего летнего сезона закажет еще поезда", - заключил он.

На данный момент скоростные поезда "Ласточка" курсируют на нескольких маршрутах Северо-Кавказской железной дороги. Это Краснодар - Адлер, Краснодар - Имеретинский курорт, Ростов - Кисловодск, Адлер - Майкоп, Краснодар - Роза Хутор, Краснодар - Кисловодск. Скорость движения поездов составляет до 140 км/ч.