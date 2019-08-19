Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС "Белене" в Болгарии

СОФИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".

"В рамках процедуры по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" (Болгария), объявленной 22 мая 2019 года, госкорпорация "Росатом" в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре. Национальной электрической компанией Болгарии (НЭК) заявка успешно принята", - говорится в официальном сообщении "Росатома".

Процедура по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры - 12 месяцев с даты публикации.

Как утверждает в понедельник газета "24 часа", вместе с "Росатомом" заявку на участие в конкурсной процедуре подали Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-германская компания Framatome, американская компания General Electric. Ожидается, что свое заявление об участии в проекте в ближайшие часы подаст и Китайская национальная атомная корпорация.

Понедельник, 19 августа - заключительный день, когда компании, желающие принять участие в проекте строительства атомной электростанции "Белене", могут подать свои заявки.

Глава Росатома Алексей Лихачев в марте сообщал журналистам, что Росатом готов рассмотреть возможность участия в строительстве АЭС в Болгарии в рамках международной кооперации, но при соблюдении условий, которые гарантируют выгодность проекта. В июне, в рамках ПМЭФ-2019, глава госкорпорации отметил, что первоначально Росатом будет самостоятельно участвовать в тендере на строительство атомной электростанции "Белене".

Первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров в рамках "Атомэкспо-2019" сообщил, что Росатом готов оказать правительству Болгарии любую необходимую поддержку в проекте возобновления строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене" в этой стране, даже если Росатом не будет инвестором.

О станции

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене".

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