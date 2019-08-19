Грузоперевозчиков будут информировать о размере индексации "Платона" за полгода

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Росавтодор по поручению Минтранса РФ за полгода проинформирует грузоперевозчиков о размере индексации тарифа госсистемы "Платон", сообщает пресс-служба министерства.

"Минтранс России поручил Росавтодору публиковать на своем веб-сайте прогнозируемый тариф государственной системы "Платон" за полгода до его индексации. Согласно документу, до 20 июля 2020 года Федеральное дорожное агентство разместит предварительную информацию о размере платы за использование федеральных дорог с 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении министерства.

При этом в Минтрансе отметили, что фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчетов Росстатом индекса потребительских цен. Планируется, что в будущем грузоперевозчиков будут ежегодно информировать таким образом.

"Совместно с грузоперевозчиками мы проработали программу предсказуемости индексации тарифа госсистемы "Платон". Заблаговременное информирование о размере платы - это выполнение требований предпринимателей, обеспечивающее снижение нагрузки на бизнес", - отметил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.

По мнению исполнительного директора национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольги Федоткиной, для бизнеса принципиально важно понимать размер тарифа системы "Платон" за полгода до индексации и до начала календарного года. "Такой подход обеспечит спокойное планирование деятельности, прозрачность и предсказуемость инфраструктурного тарифа", - пояснила она.

С 1 июля 2019 года тариф "Платона" был проиндексирован на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр. При этом в Минтрансе отмечали, что с 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за километр, а с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за километр. В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции.

О системе

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. На сегодняшний момент в федеральный дорожный фонд с помощью "Платона" уже перечислено более 82 млрд рублей, из них за июль - 2,8 млрд рублей, что на 45% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. На эти средства уже отремонтировано 2700 км дорог и более 30 мостов, отметили в Минтрансе РФ.