Власти Подмосковья предоставят хлебокомбинатам места для торговли по упрощенной схеме

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Хлебокомбинаты Московской области смогут получить места для размещения нестационарных торговых объектов без участия в аукционах. Новая мера поддержки в пилотном режиме заработает в IV квартале 2019 года. Об этом в интервью порталу правительства Московской области сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

"Совместно с УФАС по Московской области и муниципалитетами мы отрабатываем механизм предоставления мест под размещение нестационарных торговых объектов местным хлебокомбинатам по упрощенной схеме, то есть предприниматель не будет участвовать в аукционах", - приводят в сообщении слова Посаженникова.

По словам министра, такая мера поддержки будет опробована до конца года в одном из муниципальных образований региона. В перспективе планируется реализовать механизм во всех муниципалитетах Московской области, где имеются хлебокомбинаты.