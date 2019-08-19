Торговый центр IKEA впервые может появиться в составе ТПУ в Москве в 2024 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Торговый центр IKEA может впервые открыться в Москве на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в 2024 году, сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"Шведская компания IKEA высказала заинтересованность в размещении торговых площадей в составе ТПУ "Петровско-Разумовская", который начнут строить в Москве в 2020 году. Предполагаемый срок окончания строительства - начало 2024 года. Затраты на строительство торговых площадей понесет шведская компания", - сказал он.

По словам Суниева, помимо этого на базе ТПУ также планируется возведение офисов и гостиничного комплекса за счет средств инвесторов. Потенциальные участники проекта пока не раскрываются. Средства из городского бюджета пойдут на обеспечение транспортной функции ТПУ.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что один из крупнейших ТПУ столицы "Петровско-Разумовская" будет сформирован на базе одноименной станции метро "Петровско-Разумовская" в Северном административном округе столицы внутри МКАД. Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог.

В соответствии с проектом будут построены два пассажирских терминала и несколько крытых пешеходных галерей, что обеспечит комфортную пересадку между различными видами транспорта. Кроме того, в районе будущего ТПУ проведут реконструкцию дорог и подъездных путей, обустроят паркинги более чем на одну тысячу машиномест и построят тоннели под Савеловским направлением железных дорог. Общая площадь объектов составит более 260 тыс. кв. м.

О планах IKEA в Москве

В России у компании работают 15 магазинов, из них четыре - в Москве, помимо этого в столице открыто три дизайн-студии. Первый магазин внутри МКАД был открыт 27 июня этого года в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле - он стал вторым в истории развития шведского предприятия после парижского объекта, созданного ближе к центру города. При этом гендиректор розничной сети в России Понтус Эрнтелл заявил о планах открытия еще пяти магазинов внутри кольцевой дороги Москвы.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.