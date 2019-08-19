Экспорт товаров из Грузии в Россию за семь месяцев в стоимостном выражении вырос на 26%

ТБИЛИСИ, 19 августа. /ТАСС/. Экспорт товаров из Грузии в Россию в стоимостном выражении за семь месяцев 2019 года составил около $303,8 млн, что на 26,1% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом в понедельник сообщила Национальная служба статистики Грузии ("Сакстат").

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, за отчетный период Грузия продала России товаров на $303,813 млн, что составило 14,5% от всего экспорта страны за это время. За этот же период 2018 года экспорт в РФ составил $240,8 млн. По объему поставленных в Россию товаров на первом месте ферросплавы (28,2%), затем идет вино (22,3%) и на третьем месте - минеральная вода (11,8%).

Объем импорта из России в Грузию составил $486,348 млн. По этому показателю Россия за первые семь месяцев текущего года заняла третье место, уступив Турции и Китаю.

По объему товарооборота Россия в приведенной "Сакстатом" таблице заняла второе место ($790,1 млн). Крупнейшим торговым партнером за семь месяцев для Грузии стала Турция ($999,6 млн).