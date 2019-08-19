Резидент ОЭЗ Москвы оборудовал 31 тыс. учреждений образования робототехникой за 25 лет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичная компания "Научные развлечения", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", за 25 лет поставила оборудование для кабинетов физики, биологии и робототехники для 31 тыс. школ и детских садов России и мира, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" реализовала поставки своей продукции в 6 тыс. учреждений дошкольного образования и 25 тыс. школ по всей России и ближнему зарубежью. В этом году в 600 московских школах будет использоваться учебное оборудование этой компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки данного оборудования осуществляются также в Японию и Францию.

По данным пресс-службы, резидент московской ОЭЗ производит такое оборудование, как умные теплицы, на которых можно запрограммировать автоматический контроль климата - полив, освещение и влажность. Или, например, цифровые датчики, которые измеряют температуру окружающей среды, уровень pH, пульс, артериальное давление и другие параметры. Кроме того, компания производит микроскопы и электронные учебные весы.

"Факт, что не только российские, но и зарубежные школы используют для обучения оборудование московского производства, свидетельствует о высоком уровне развития инноваций в городе. Москва является лидером передовых технологий во многих сферах промышленности, и столичное правительство активно поддерживает научные разработки, предоставляя налоговые льготы резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента Александра Прохорова.