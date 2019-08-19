Консультации между Россией и Чехией по авиасообщению состоятся до 10 сентября

ПРАГА, 19 августа. /ТАСС/. Очередной раунд российско-чешских консультаций по пассажирскому авиасообщению пройдет на уровне экспертов до 10 сентября. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства транспорта Чехии Ленка Резкова.

"Обе стороны договорились об этом [до 10 сентября], - подчеркнула она. - В данный момент проходит подготовка к этим переговорам. В ближайшие дни наши предложения по поводу возможных сроков проведения [консультаций] будут направлены министерству транспорту РФ".

В Праге, по словам Резковой, оптимистично настроены по поводу возможности достижения постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках с Россией. В Минтрансе Чехии ТАСС 12 июля сказали, что оно может быть заключено до конца сентября текущего года.

До конца лета между РФ и Чехией действует временная договоренность о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве обеих стран. Прага заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей в пассажирских авиаперевозках с РФ.

2 июля по требованию чешской стороны российские авиакомпании были вынуждены сократить или полностью остановить полетную программу в Чехию. Так, "Аэрофлот" сократил количество рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день. Лоукостер "Победа" с 4 июля был готов приостановить полеты из Москвы в Карловы Вары, а "Уральские авиалинии" - из Екатеринбурга в Прагу.

По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских авиакомпаний было связано с тем, что власти двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета Czech Airlines из Праги в Сеул через воздушное пространство России. Как уточнила газета "Коммерсантъ", Минтранс РФ требовал от Чехии допустить на линию Москва - Прага третьего назначенного перевозчика. В случае отказа российская сторона планировала не продлевать Czech Airlines временное разрешение на полеты из Праги в Сеул, срок действия соглашения истекал 1 июля. В тот же день чешская сторона сообщила, что дали временное разрешение на полеты до 7 июля. Полетная программа авиакомпаний была возобновлена в полном объеме.

Новость обновлена (13:29 мск) - добавлены подробности