Грузооборот терминала Сяочаньтань в порту Янпу на Хайнане в 2019 году вырос на 57%

ХАЙКОУ /Китай/, 19 августа. /ТАСС/. Общий грузооборот действующего в порту Янпу контейнерного терминала Сяочаньтань в южной китайской провинции Хайнань достиг с января по июль этого года 241,1 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), что на 57,08% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные публикует местный информационный ресурс "Наньхайван".

Порт Янпу, входящий в одноименную зону экономического развития, развивается стремительными темпами. В настоящее время через него проходит шесть международных линий морских перевозок и 14 маршрутов для доставки грузов в другие регионы страны, отмечает "Наньхайван".

Из этого порта морским путем грузы доставляются во Вьетнам, Сингапур, Малайзию и Мьянму, общий объем международных перевозок из Янпу за первые семь месяцев текущего года достиг 16 тыс. TEU.

Порт Янпу за последние годы превратился в крупный логистический узел, который играет все большую роль в системе региональных морских перевозок. Его развитие, указывает портал, способствует улучшению деловой среды на Хайнане и реализации проекта создания экспериментальной зоны свободной торговли в провинции. Местные власти намерены продолжать совершенствовать инфраструктуру порта, повышать его конкурентоспособность и открытость, наращивать объемы контейнерных перевозок, открывать для них новые маршруты.

Последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.