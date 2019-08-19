На Ставрополье в 2019 году отремонтируют дворы в семи городах

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти намерены провести ремонты дворов в семи городах Ставрополья и одном селе. На работы выделено 200 млн рублей из краевого бюджета, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"Из краевого бюджета выделено 200 млн рублей для проведения работ по благоустройству дворовых территорий. Помимо Кисловодска, работы пройдут во дворах Ставрополя, Невинномысска, Железноводска, Ипатово, Светлограда, Благодарного и села Александровского", - уточняется в сообщении.

В городе-курорте Кисловодске отремонтируют один из дворов по улице Героев-Медиков, 4. Двор находится в окружении шести многоквартирных домов, помимо ремонта самой площадки, на территории проведут работы по озеленению. "В ходе работ здесь обустроят новую, а самое главное, безопасную детскую игровую площадку, обновят покрытие на пешеходных дорожках и дворовых проездах, установят новые скамьи, урны и заменят освещение", - цитирует пресс-служба министра Евгения Штепу.

По закону, собственники дома, где проходят ремонты дворов, обязаны софинансировать не менее 20% стоимости работ. В Ставропольском крае по решению властей вместо вложения собственных средств жители многоквартирных домов выйдут на однодневные субботники.

В общей сложности в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на работы по благоустройству городов и сел направят 1,45 млрд рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Нацпроект рассчитан до 2024 года и состоит их четырех федеральных проектов, общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.