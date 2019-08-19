Аграрии Северной Осетии получат осенью 22 теплицы для выращивания овощей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят аграриям осенью 2019 года 22 теплицы для выращивания овощей, сообщил в понедельник ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Казбек Марзоев.

"В конце октября планируется предоставить 22 тепличные конструкции аграриям, которые будут в них выращивать овощные культуры. Ранее они прошли конкурсный отбор, и на сегодняшний день три фермера пока завершают процедуру оформления документов, остальные уже все оформили", - сказал он.

Инициатива по обеспечению теплицами фермеров республики принадлежит руководителю Северной Осетии Вячеславу Битарову. Тепличная конструкция занимает площадь 480 кв. метров, она бесплатно предоставляется в пользование фермерам. Газовое отопление и внутреннее оснащение будет оплачиваться за счет средств владельца личного подсобного хозяйства.

На выделение 22 теплиц направлено 19 млн рублей. Программа будет действовать в республике в течение пяти лет для обеспечения региона необходимыми овощами.

"В конце каждого года мы будем проводить инспекцию для того, чтобы понять, насколько добросовестно фермеры используют теплицы. Если среди них окажутся те, которые не работают в них, то мы разберем конструкцию и передадим другим на конкурсной основе. Те же, кто будет выращивать овощи и поставлять [их] на рынки республики, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны властей", - сказал замминистра.

Данные меры поддержки оказываются жителям региона для того, чтобы побудить их заниматься сельским хозяйством.