Украина и Израиль договорились о расширении зоны свободной торговли

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Украина и Израиль договорились расширить соглашение о свободной торговле между двумя странами и открыть центры высокотехнологичного развития. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на брифинге в понедельник после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы приняли два решения: незамедлительно начать расширение соглашения о зоне свободной торговли, которое дополнится сферой услуг", - сказал премьер Израиля, который находится на Украине с двухдневным официальным визитом.

Нетаньяху отметил, что во время переговоров стороны договорились открыть центры высокотехнологичного развития в своих столицах. "То есть мы расширяем зону свободной торговли и открываем инновационные центры в двух столицах. Таким образом, мы будем совместно инвестировать здесь, на Украине", - добавил премьер.

По итогам переговоров стороны подписали ряд совместных документов, в частности, соглашение, которое будет способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в израильских.

Кроме того, подписана программа сотрудничества в сфере образования, культуры, молодежи и спорта на 2019-2022 годы, а также меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и израильским Министерством юстиции.

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли в начале 2019 года. Верховная рада ратифицировала документ 11 июля.