Qiwi изучит возможность частичной или полной продажи Рокетбанка

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Совет директоров платежного сервиса Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка. Об этом говорится в отчете компании по итогам II квартала 2019 года.

"Совет директоров компании пришел к выводу, что бизнес-план Рокетбанка имеет инвестиционный профиль, не совместимый с риск-ориентированностью QIWI. В результате совет директоров определил и поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи Рокетбанка", - сообщается в отчете компании.

В июне 2018 года сообщалось, что новым партнером Рокетбанка стал Qiwi банк. Qiwi купила бренды и программное обеспечение сервисов Рокетбанк и "Точка" у банка "ФК Открытие" летом 2017 года за 700 млн рублей. Рокетбанк - сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Крупнейшим акционером Qiwi является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк "Открытие" владеет 11,4% голосов, Борис Ким - 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co - 5%.