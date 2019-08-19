Минфин запросил у подрядчика разъяснения в связи с выброшенными документами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минфин России запросил разъяснения у подрядной организации, которая отвечает за вывоз отходов ведомства, в связи с обнаруженными в Московской области документами министерства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

"Вывоз твердых бытовых отходов ведомства осуществляется подрядной организацией по контракту, заключенному по итогам конкурсных процедур. Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минфине России работа с документами организована в соответствии с имеющимися регламентами. По данным Минфина, документы, содержащие секретную и конфиденциальную информацию, утилизируются строго по установленным правилам и нормативам.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что жители поселка Восток в Московской области обнаружили выброшенные документы Минфина, некоторые из которых содержат подпись министра.