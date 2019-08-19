ВЭБ.РФ покажет крупнейшие российские инвестпроекты потенциальным инвесторам в Китае

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" 20-21 августа проведет в Пекине road-show крупнейших российских инвестпроектов для потенциальных бизнес-партнеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"Делегация ВЭБ.РФ, возглавляемая первым заместителем председателя ВЭБ.РФ - членом правления Николаем Цехомским, по приглашению Государственного банка развития Китая проведет 20-21 августа 2019 года в Пекине road-show, в ходе которого представит реализуемые в РФ крупнейшие проекты потенциальным бизнес-партнерам", - отмечается в сообщении.

Проекты будут касаться магистральной и портовой инфраструктуры, а также лесохимической промышленности. "Реализация этих проектов призвана повысить объемы экспорта лесохимической и агропромышленной продукции, сократить административные барьеры и процедуры в сфере международной торговли, устранить логистические ограничения при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также обеспечить строительство и модернизацию пунктов пропуска через государственную границу РФ", - уточнили в пресс-службе.

Также в Пекине пройдет двусторонняя встреча руководства ВЭБ.РФ и Государственного банка развития Китая, в рамках которой стороны обсудят реализацию механизма финансового обеспечения интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс - один путь". В рамках этой инициативы ВЭБ.РФ и Государственный банк развития Китая реализуют ряд крупных проектов в сфере инфраструктуры железнодорожных перевозок и транспортной инфраструктуры Северного морского пути, уточнили в пресс-службе.

"У ВЭБ.РФ - сложились стратегические отношения с институтами развития КНР. Мы заинтересованы в том, чтобы совместно инвестировать в проекты, которые будут реализоваться в рамках сопряжения форматов Евразийского экономического союза и "Один пояс - один путь". Причем наше сотрудничество активно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - прокомментировал предстоящую поездку Цехомский, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.