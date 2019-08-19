В ОСК оценили затраты на модернизацию двух астраханских судозаводов в 2,8 млрд рублей

АСТРАХАНЬ,19 августа. /ТАСС/. Крупнейшие в Астраханской области судостроительные заводы "Лотос" и "Красные Баррикады" (входят Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) нуждаются в модернизации производства, на эти цели требуется порядка 2,8 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил гендиректор "Южного центра судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит ОСК) Алексей Селезнев в ходе визита на завод "Лотос" заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича.

В июне "Южный центр судостроения и ремонта" выкупил имущество "Красных Баррикад" на открытых торгах за 955 млн рублей. Впоследствии выкупленное предприятие войдет в состав центра. Также ЮЦСС владеет основным пакетом акций судозавода "Лотос". Ранее с ссылкой на ОСК сообщалось, что заводы "Лотос" и "Красные Баррикады" войдут в судостроительный кластер.

"Ситуация непростая. "Лотос" и "Красные Баррикады" в модернизацию производства средства не вкладывали. Мы разработали программу перевооружения. В целом по двум площадкам - это порядка 2,8 млрд рублей", - сказал Селезнев, не уточнив источники финансирования.

Он отметил, что после модернизации заводы смогут строить порядка 10-12 судов класса "река-море", в которых в РФ сейчас есть потребность. Кроме того, "Красные Баррикады" смогут строить платформы для добычи и разведки нефти и газа.

Селезнев уточнил журналистам, что в рамках дорожной карты по восстановлению завода "Красные Баррикады" к концу недели планируется начать подачу электроэнергии, после чего будет проведена проверка электрооборудования. Запустить предприятие в работу планируется в декабре.

"Для того, чтобы запустить завод, потребуется вложений порядка 200-250 млн рублей, окончательно цифру сказать не можем, ревизия оборудования возможна только после подачи электропитания в цеха. Инвентаризация основного имущества, которое мы приобрели, уже проведена", - добавил Селезнев.

О заводах

Завод "Красные баррикады" основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство.

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны. Сейчас на верфи строятся, в том числе морской круизный четырехпалубный лайнер и речные колесные теплоходы.