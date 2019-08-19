Эксперты считают, что торговая война США и Китая может привести к рецессии в экономике РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расширение торговой войны между США и Китаем может привести к замедлению роста российской экономики вплоть до ее перехода в рецессию. Об этом говорится в исследовании Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики "Деловая активность российской промышленности в июне - июле 2019 года".

"Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем (около 35% общемирового номинального ВВП, Россия - около 2%) достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран - это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта", - отмечают эксперты.

В исследовании говорится, что по итогам января - мая 2019 года доля топливно-энергетических торгуемых товаров, металлов и древесины в общем объеме экспорта России составляла около 80%.

"Естественно, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и др., а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию", - пишут эксперты.

Однако на сегодня, по их оценке, никаких серьезных макроэкономических, геополитических и ценовых затруднений российская добывающая промышленность не испытывает.

В ожидании мирового экономического кризиса

Как отмечается в исследовании ВШЭ, в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.

"Исходя из экономической теории, именно этот период (циклы Жюгляра) считается средней циклической волной, после которой необходимо проводить серьезные инвестиции в основной капитал для повышения уровня загрузки стареющих производственных мощностей и частичной смены технологического уклада. Как правило, подобные перестроения приводят к кратковременной рецессии", - пишут эксперты.

По их оценке, косвенным признаком старта подобного экономического явления является наблюдаемое падение Индекса уверенности инвесторов в ряде экономически развитых стран.

"Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже - в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. Мы все прекрасно помним, с каким "мировым размахом" Россия отметила предыдущий кризис (падение российского ВВП в 2009 году составило -7,8%, показав худший результат среди стран G-20)", - говорится в исследовании.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической. По их оценке, в случае усиления давления негативных факторов мировая экономика может войти в рецессию или даже кризис не раньше, чем через год-полтора.