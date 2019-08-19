Elron планирует приобрести двухсистемные электрички вместо гибридных поездов

ТАЛЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Государственная компания пассажирских железнодорожных перевозок AS Eesti Liinirongid (работает под товарным знаком Elron) планирует приобрести поезда, способные ездить в зоне действия электросетей с разным напряжением вместо дорогостоящих гибридных составов с дизельными и электрическими двигателями, сообщает Postimees со ссылкой на BNS.

Об этом стало известно после интервью с председателем правления Elron Мерике Сакс в новостной передаче Uudis+ на канале Vikerraadio.

"Сейчас мы ведем с компанией Eesti Raudtee переговоры о том, что если они к 2024 году построят современную ветку до Тарту, электрифицируют ее, то нам будет смысл покупать не сравнительно дорогостоящие гибридные поезда, а двухсистемные электропоезда, способные работать в зоне действия электросетей с разным напряжением", - рассказала Сакс.

Ранее, когда планов электрификации всей сети железных дорог в Эстонии не было, предполагалась покупка гибридных поездов, оснащенных дизельными и электромоторами, способными работать в зоне действия сетей в три киловольта, уточнила председатель правления.

Также Сакс отметила, что Eesti Raudtee, по итогам переговоров, устно заверило, что Elron поступают правильно и со своей стороны сделают все возможное для реализации данного проекта.