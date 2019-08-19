Эксперты выяснили, что россияне чаще всего покупают онлайн

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россияне онлайн чаще всего покупают одежду, обувь и продукты питания. При этом игрушки и ювелирные изделия онлайн граждане РФ покупают гораздо реже. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном компанией Google совместно с Ipsos и Kantar TNS.

Как отмечается в сообщении Google, 65% респондентов предпочитают покупать через интернет одежду и обувь, 63% - продукты питания, 56% - косметику и средства личной гигиены.

"Также среди россиян пользуются спросом товары для дома (53%), бытовая электроника (51%). Значительная доля опрошенных продолжает приобретать товары в таких категориях, как "Игрушки" и "Ювелирные изделия" офлайн. Тех, кто готов приобрести их в интернет-магазинах совсем немного, - 33% и 29% соответственно", - указывают в компании.

Что касается инструментов покупки товаров, по результатам опроса 66% респондентов высказали заинтересованность в использовании умных гаджетов для оплаты товаров в магазинах: из них 26% уже активно используют эту функцию, а 40% планируют начать делать это со следующего года. Также 49% опрошенных совершают покупки онлайн или изучают информацию о товарах с помощью смартфонов, пока находятся в обычных магазинах. Согласно прогнозам экспертов, в дальнейшем эти показатели будет только расти.

Кроме того, популярность приобретает использование виртуальных ассистентов: 10% современных потребителей уже совершают покупки и составляют списки с его помощью, а 31% опрошенных планируют начать использовать эту функцию в следующем году.

Портрет современного покупателя

Эксперты также выяснили, что современный российский потребитель "отличается любопытством, требовательностью к ретейлерам и нежеланием долго ждать доставку товаров". Согласно исследованию, 60% респондентов обращают внимание на характеристики товаров в сети, а 53% посещают несколько сайтов для сравнения продуктов и условий их приобретения. "На этом этапе для большинства (52%) важна удобная онлайн-страница ретейлера и простая навигация по его сайту", - добавили в Google.

Необходимой информацией о товаре для российских потребителей оказалась указание стоимости товара (54%), безопасность онлайн-платежей (49%), возможность покупки продуктов из разных категорий на одном сайте (47%), наличие нескольких способов оплаты (47%), и доставки товара (43%). Вместе с тем всего 41% опрошенных отметили высокое качество продукции как важный критерий при выборе ретейлера.

Важно для российских покупателей, также утверждают эксперты, и наличие программы лояльности - с этим согласны 44% респондентов. Столько же россиян готовы сами пойти в обычный магазин и совершить покупку вместо ожидания доставки нужного товара из интернет-магазина, а о важности быстрого процесса оплаты на сайте указали 55% опрошенных.

Помимо этого, "Яндекс", Google и AliExpress остаются популярными средствами шопинга для россиян, указывается в сообщении. Около половины опрошенных (49%) используют поисковик Google для получения более подробной информации о товаре, который они собираются приобрести онлайн или в обычном магазине. Кроме того, 48% респондентов использовали поисковик перед совершением покупки, 33% доверились YouTube, а 21% обратился к Google Maps", - привели примеры эксперты.

Наконец, заключают эксперты, в целом 57% россиян абсолютно довольны сервисом интернет-магазинов, в то время как в ряде европейских стран, а также в Великобритании, ОАЭ и Саудовской Аравии этот показатель составляет 69%. При этом процент тех, кто недоволен онлайн-ретейлерами, в России немного выше и составляет 8%.

Исследование Ipsos было проведено онлайн среди аудитории, представители которой "неделю назад" совершили покупку, выборка составила более 500 человек. Исследование Kantar TNS было проведено в форме опроса среди онлайн-потребителей, которые были разделены по продуктовым категориям, при выборке в 2 тыс. человек.