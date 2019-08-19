Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 3,5%, сообщается в оперативном докладе Росстата.

При этом по сравнению с июнем 2019 года уровень реальных зарплат снизился на 7,2%, а в январе - июле текущего года этот показатель вырос на 2,1% к уровню годом ранее.

При этом средняя номинальная зарплата в июле увеличилась на 8,2% к уровню июля 2018 года, до 45 900 рублей. В январе - июле номинальная зарплата увеличилась на 7,2%, до 46 165 рублей.

О числе безработных

Численность безработных в России в июле 2019 года, по предварительным данным, составила около 3,4 млн человек, или 4,5% экономически активного населения, говорится в оперативном докладе Росстата. По сравнению с июлем прошлого года численность безработных снизилась на 6,6%.

При этом по отношению к июню текущего года этот показатель вырос на 0,9%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано около 700 тыс. человек, в том числе около 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июле 2019 г. составила 75,6 млн человек (51% от общей численности населения страны), отмечает Росстат.