Оборот розничной торговли в России за семь месяцев вырос на 1,6%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в январе - июле 2019 года вырос на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил 18 трлн 480,5 млрд рублей, говорится в материалах Росстата.

В июле этого года оборот розничной торговли в годовом выражении вырос на 1% до 2 трлн 792,9 млрд рублей.

В прошедшем месяце оборот розничной торговли на 94,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4% (в июне 2018 г. - 94,4% и 5,6% соответственно).

Грузооборот транспорта

По данным Росстата, грузооборот транспорта в России в январе - июле 2019 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 1,3% и составил 3 трлн 292 млрд т/км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 1,3%, до 1 трлн 520,5 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 6,6%, до 151,7 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 1,2% и составил 1 трлн 559,5 млрд т/км.

В то же время грузооборот морского транспорта снизился на 6,8%, до 20,7 млрд т/км, внутреннего водного - на 4%, до 35,4 млрд т/км, воздушного транспорта - на 6,2%, до 4,1 млрд т/км.

Цены производителей промышленных товаров

Цены производителей промышленных товаров в России в июле 2019 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с июнем на 2,7%. В июле 2018 года, отмечает Росстат, цены промпроизводителей поднялись на 0,3%.

При этом в январе - июле текущего года цены производителей промышленных товаров в годовом выражении выросли на 7,7%.

В июле 2019 года снижение цен в сфере добыче сырой нефти составило 15,7%, угля - 3,7%, природного газа и газового конденсата - 3,4%. При этом цены на руду железную товарную необогащенную увеличились на 10,5%.

В обрабатывающих производствах цены снизились на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный - на 13,2%, пропан и бутан сжиженные - на 11,1%, топливо судовое - на 8,4%.

В производстве химических веществ на 15,6% стали ниже цены на этилен, на 14,5% - серу техническую газовую, на 10,7% - этиленгликоль (этандиол), на 9,1% - смолы аминоформальдегидные в первичных формах, на 7,6% - полимеры стирола в первичных формах, на 6,7% - ксилолы, на 6,5% - стирол, на 5,8% - бензолы, на 4,7% - фенолы.

Вместе с тем в производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 5,4% подорожали огнеупорные изделия, на 2% - прочие стеклянные изделия, включая технические изделия из стекла.

Производство сельхозпродукции

Объем производства сельскохозяйственной продукции в России в январе - июле 2019 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 2,5% и достиг 2 трлн 182,4 млрд рублей.

В июле объем сельхозпроизводства увеличился на 5,9% в годовом выражении, до 536,5 млрд рублей.

По данным Росстата, численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец июля составляла 19,1 млн голов, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В частности, поголовье коров снизилось на 0,1%, до 8,1 млн, овец и коз - на 4,3%, до 25,1. При этом численность свиней, по данным статистики, выросла на 5,1%, до 25,7 млн.

С января по июль 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено 8 млн т скота и птицы на убой (в живом весе), 18,5 млн т молока и 26,3 млрд штук яиц.