Власти Ставрополья намерены удвоить финансирование программы водоснабжения

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены вдвое увеличить финансирование мероприятий по улучшению водоснабжения сел и городов региона в 2020 году. Объем средств планируется довести до 600 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Сейчас идет планирование краевого бюджета на 2020 год. Необходимо удвоить финансирование программы ремонта и строительства водоводов с 300 до 600 млн рублей с учетом общего масштаба задачи по улучшению водоснабжения и поступающих от жителей края заявок", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Вопрос водоснабжения населенных пунктов был поднят в четверг во время прямой линии главы региона с населением. По итогам этих обращений губернатор поручил доработать краевую программу по ремонту и строительству водоводов на 2020 год.

По данным краевого Министерства ЖКХ, около 20 населенных пунктов края не имеют централизованного водоснабжения, в двух муниципалитетах водопроводные сети построят в 2019 году.