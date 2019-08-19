Орешкин: трансформация делового климата усилит позиции бизнеса в диалоге с властью

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Постановление правительства о регламенте работы по трансформации делового климата (ТДК), опубликованное в понедельник, усилит позиции бизнеса в диалоге с властью. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, чьи слова передает пресс-служба.

"По утвержденным правилам федеральные ведомства будут участвовать в заседаниях экспертных групп и согласовывать с ними проекты нормативных актов. При этом мы будем ориентироваться на мнение бизнеса о результативности каждого мероприятия", - пояснил он.

Министр уверен, что работа в рамках ТДК позволит "форсировать работу федеральных органов и поможет оперативно вырабатывать решения по тому или иному административному барьеру".

Правительство РФ 17 января 2019 года утвердило план трансформации делового климата. План предполагает улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям, включая таможенное администрирование, международную торговлю и экспорт, доступ субъектов МСП к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, а также налоговое администрирование и контрольно-надзорную деятельность.

Соответствующий перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды разрабатывался совместно с предпринимательским сообществом. Предполагается, что перечень будет обновляться на постоянной основе в соответствии с запросами бизнеса.