Власти Ставрополья: охват населения услугами МФЦ превысил 97%

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Охват услугами многофункциональных центров (МФЦ) в Ставропольском крае превысил 97%. Регион входит в число лидеров по этому показателю в России, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства экономического развития края.

"За короткий срок наши центры стали в числе лидеров. Сегодня мы добились того, что охват услугами многофункциональных центров превышает 97,5% населения. Это один из самых высоких показателей в России", - приводятся слова министра Сергея Крынина в сообщении, распространенном журналистам.

По данным правительства края, одна из задач развития сети МФЦ в регионе - сделать услуги центров доступными практически каждому жителю региона. "Правительство Ставропольского края основной задачей деятельности многофункциональных центров видит в избавлении людей от утомительной и раздражающей всех процедуры стояния в многочасовых очередях", - отмечают в министерстве.

Создание многофункциональных центров началось в Ставропольском крае в 2013 году, сейчас в регионе действуют 38 офисов и 248 территориально обособленных подразделений МФЦ. В центрах можно получить 344 вида государственных и муниципальных услуг, в 2018 году МФЦ Ставрополья оказали жителям региона более 2,7 млн услуг.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг - одна из задач нацпроекта "Цифровая экономика". Основными целями нацпроекта являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере.