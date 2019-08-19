Акции "Лукойла" подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 5,06% по данным на 17:50 мск, до 5 253 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом на пике цена акций достигала 5 298 рублей (рост на 5,96% к уровню закрытия предыдущих торгов).

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа. Всего акционеры предъявили к выкупу почти 82,9 млн акций, сообщили в компании.

Совет директоров "Лукойла" на заседании в понедельник утвердил отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже акций. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания акционеров от 20 июня 2019 года об уменьшении уставного капитала "Лукойла" путем приобретения 35 млн размещенных акций.

Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет "Лукойла", что приведет к уменьшению уставного капитала до 715 млн обыкновенных акций, отмечалось в сообщении компании.

Заявки подавались с 16 июля по 14 августа 2019 года.