Акционеры "Лукойла" предъявили к выкупу в рамках buy back 82,9 млн акций

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей до 28 августа. Всего акционеры предъявили к выкупу 82 891 133 акций, говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Лукойла" на заседании в понедельник утвердил отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже акций. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания акционеров от 20 июня 2019 года об уменьшении уставного капитала "Лукойла" путем приобретения 35 млн размещенных акций.

"Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5450 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 28 августа 2019 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет "Лукойла", что приведет к уменьшению уставного капитала до 715 млн обыкновенных акций", - говорится в сообщении компании.

Заявки подавались с 16 июля по 14 августа 2019 года.

Программа buy back

В ноябре прошлого года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 750 млн акций. В августе 2018 года общее собрание акционеров "Лукойла" приняло решение об уменьшении уставного капитала компании до 750 млн акций путем приобретения 100,6 млн акций (11,82% уставного капитала) по 3,949 тыс. рублей за бумагу.

"Лукойл" запустил с 3 сентября 2018 года программу выкупа на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить программу планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая завершится ранее намеченного срока.

Первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын сообщал, что "Лукойл" выполняет программу по обратному выкупу акций с рынка ускоренными темпами и может рассмотреть параметры нового выкупа после августа. По его словам, в мае этого года программа buy back была выполнена более чем на 90%.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов ранее говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.