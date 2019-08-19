Xiaomi, Oppo и Vivo намерены создать аналог AirDrop

ТАСС, 19 августа. Крупнейшие в Китае производители смартфонов Xiaomi, Vivo и Oppo решили совместно разработать протокол для передачи данных между мобильными устройствами этих компаний. Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник в аккаунте Xiaomi в социальной сети WeChat.

Скорость передачи данных при соединении будет достигать 20 Мбайт/с. При этом протокол позволит отправлять аудио, видео и текстовые документы.

Как отмечает интернет-портал The Verge, разрабатываемая технология станет аналогом AirDrop и будет работать на базе Bluetooth. Ожидается, что бета-версия данного сервиса станет доступна к концу августа.