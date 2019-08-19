Финский суд отклонил апелляцию экологов против строительства "Северного потока - 2"

ТАСС, 19 августа. Высший административный суд Финляндии в понедельник отклонил апелляцию зарегистрированной в Польше экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi на решение суда низшей инстанции по проекту прокладки труб газопровода "Северный поток - 2" в экономической зоне страны. Как сообщает телерадиокомпания Yle , природоохранная организация выступает против строительства газопровода.

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi обжаловала решение регионального управления органов государственной власти в административном суде города Вааса, который, в свою очередь, отказался ее рассматривать. Суд посчитал, что территориальная деятельность экологической организации не распространяется на экономическую зону Финляндии. Высший суд также счел, что процедура оценки воздействия проекта на экологию была проведена в соответствии с международными нормативами.

Таким образом Высший административный суд Финляндии оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому Nord Stream 2 AG может проводить укладку труб. Общая протяженность газопровода из России в Германию составит 1,2 тыс. км, из них в Финляндии - 374 км.