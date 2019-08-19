"Саратовские авиалинии" уволят более 300 сотрудников

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Компания "Саратовские авиалинии" уведомила о предстоящем увольнении более 300 сотрудников, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции Саратовской области.

"По информации кадровой службы АО "Саратовские авиалинии", вручены уведомления 336 работникам о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников", - сказала собеседница агентства, уточнив, что сокращения начнутся 26 августа.

Она добавила, что на 19 августа, по данным кадровой службы "Саратовских авиалиний", численность персонала компании по Саратову составляет 430 человек. Сокращение штата связано с закрытием аэропорта "Центральный". С 20 августа все авиарейсы в городе начнет принимать новый аэропорт "Гагарин". В ближайшее время сюда перейдут работать 162 сотрудника "Саратовских авиалиний", пять человек уже приступили к трудовой деятельности.

Как сообщалось ранее, по результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний" ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая прошлого года. Однако компания, которая является оператором единственного в Саратове аэропорта (Центральный), продолжает работать.