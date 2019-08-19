Бюджет Чувашии в текущем году увеличился на 13,3%

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Бюджет республики Чувашия в 2019 году вырос на 13,3% по сравнению с прошлым годом и составил 56 млрд рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Бюджет увеличивается по доходам на 830 млн рублей и составит 56 млрд рублей, с ростом к 2018 году на 13,3%", - сообщили агентству.

Отмечается, что собственные доходы увеличиваются на 628 млн рублей, поступления из федерального бюджета - на 202 млн рублей.

По информации правительства, за счет роста бюджета на реализацию национальных проектов планируется направить дополнительно 597 млн рублей. "Общая сумма расходов республиканского бюджета на эти цели в 2019 году составит 10,2 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, дополнительные средства будут направлены на строительство и ремонт образовательной и социальной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.