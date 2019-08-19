{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%

Индекс Мосбиржи увеличился до 2684,09 пункта, индекс РТС - до 1247,53 пункта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск увеличился на 0,56%, до 66,893 рубля, курс евро вырос на 0,63%, до 74,218 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,38% - до $59,34 за баррель.

Российский рынок акций начал неделю с умеренного роста на относительно оптимистичной внешней конъюнктуре и подъеме котировок нефти выше $59. Рынки приободрила новость о том, что срок лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei продлен до 19 ноября, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Во вторник в "БКС Премьер" ожидают продолжения осторожного роста при отсутствии негативных сигналов прежде всего со стороны торговых переговоров, а также развития ситуации с протестами в Гонконге и финансового кризиса в Аргентине. Завтра индекс Мосбиржи может подняться в район 2650-2670 пунктов, а отношение доллара к рублю ожидается в диапазоне 66,5-67,2 рубля, считают в компании.

Из важной статистики в "БКС Премьер" завтра советуют обратить внимание на Индекс цен производителей (PPI) Германии за июль. В России свои финансовые результаты представят "Норникель", TCS Group, "Магнит" и МТС, в связи с чем в бумагах компаний могут наблюдаться сильные движения.

Теги
Россия
"Яндекс" вывел на дороги Москвы еще 30 беспилотных автомобилей
Всего до конца года компания планирует вывести на дороги общего пользования более 100 беспилотных автомобилей
Читать полностью