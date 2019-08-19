Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск увеличился на 0,56%, до 66,893 рубля, курс евро вырос на 0,63%, до 74,218 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,38% - до $59,34 за баррель.

Российский рынок акций начал неделю с умеренного роста на относительно оптимистичной внешней конъюнктуре и подъеме котировок нефти выше $59. Рынки приободрила новость о том, что срок лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei продлен до 19 ноября, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Во вторник в "БКС Премьер" ожидают продолжения осторожного роста при отсутствии негативных сигналов прежде всего со стороны торговых переговоров, а также развития ситуации с протестами в Гонконге и финансового кризиса в Аргентине. Завтра индекс Мосбиржи может подняться в район 2650-2670 пунктов, а отношение доллара к рублю ожидается в диапазоне 66,5-67,2 рубля, считают в компании.

Из важной статистики в "БКС Премьер" завтра советуют обратить внимание на Индекс цен производителей (PPI) Германии за июль. В России свои финансовые результаты представят "Норникель", TCS Group, "Магнит" и МТС, в связи с чем в бумагах компаний могут наблюдаться сильные движения.