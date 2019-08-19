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Трамп выступил за снижение базовой процентной ставки на один процентный пункт

Президент США при этом в очередной раз обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в недальновидности

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал Федеральную резервную систему (ФРС) в короткий срок снизить базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов (один процентный пункт).

"Ставка за довольно короткий период должна снизиться на 100 базисных пунктов, возможно, при количественном смягчении, - отметил Трамп в своем аккаунте в Twitter. - Если бы это произошло, наша экономика была бы значительно лучше, а мировая экономика хорошо и быстро развивалась бы". Президент в очередной раз обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в недальновидности.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.

В конце июля американский финрегулятор впервые с 2008 года принял решение понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%.

Теги
СШАТрамп, ДональдПауэлл, Джером
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