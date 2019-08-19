Президент АБИИ отметил важную роль Таджикистана в создании банка

ДУШАНБЕ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь на состоявшейся в понедельник встрече с журналистами отметил, что Таджикистан сыграл важную роль в создании банка. Об этом Цзинь Лицюнь заявил после завершения встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщило информационное агентство Khovar.

"Республика Таджикистан сыграла важную роль в создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, и сегодня она достойна всесторонней поддержки нашего банка", - заявил глава АБИИ. Он отметил, что банком начата реализация некоторых проектов в Таджикистане, среди которых проекты по улучшению состояния дороги между Таджикистаном и Узбекистаном, а также реконструкция Нурекской ГЭС. "Эти проекты играют жизненно важную роль в долгосрочном развитии Таджикистана", - добавил он.

По словам главы АБИИ, банк "всесторонне поддерживает" Национальную стратегию развития Таджикистана на период до 2030 года, которая "играет очень важную роль для народа страны во всех сферах". "В связи с этим мы сотрудничаем с правительством Таджикистана в реализации этого важного документа", - сообщил он.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является международной финансовой организацией, которая содействует развитию общей инфраструктуры и экономической интеграции азиатских стран.