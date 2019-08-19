Соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС подготовят до 1 июля 2020 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Проект Соглашения о взаимном признании банковских гарантий государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при осуществлении государственных закупок будет подготовлен до 1 июля 2020 года, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Документ позволит обеспечить равные условия для бизнеса государств ЕАЭС при реализации национального режима в сфере государственных закупок", - отмечают в ЕЭК.

На время подготовки проекта соглашения Совет ЕЭК обратился к правительству России с просьбой внести изменения в законодательство, предусматривающие использование банковских гарантий Евразийского банка развития и Межгосударственного банка после получения ими кредитного рейтинга российских рейтинговых агентств. В ЕЭК считают, что это позволит "не допустить ограничения в правах предпринимателей союзных государств, желающих участвовать в закупках, которые проводятся в России".

Так, договор о ЕАЭС предусматривает наличие в законодательстве стран союза не менее двух способов обеспечения заявки на участие в госзакупках, одним из которых является банковская гарантия. Однако сейчас в России на законодательном уровне установлено ограничение на прием банковских гарантий, выдаваемых банками других государств "пятерки".

В соответствии с законодательством РФ банки, которым предоставлено право выдачи банковских гарантий для целей государственных закупок, должны быть включены в специальный перечень, сформированный Минфином РФ, и иметь соответствующий рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами.