Финансирование программы развития ядерных технологий до 2025 года составит 88,5 млрд руб.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Финансирование комплексной программы "Атомная наука, техника и технологии" на пять лет составит почти 89 млрд рублей, около половины из этой суммы будет выделено из федерального бюджета. Об этом говорится в материале, опубликованном в корпоративном издании Росатома "Страна Росатом".

"Затраты на комплексную программу "Атомная наука, техника и технологии" составят 88,5 млрд рублей на пять лет. Около половины суммы будет выделено из федерального бюджета, остальное - из других источников", - отмечает издание.

Реализация комплексной программы развития ядерных технологий стартует в январе 2020 года.

Программа была согласована Минобрнауки и Минэкономразвития. "В нее вошло несколько направлений: двухкомпонентная атомная энергетика, термоядерные и плазменные технологии, водородная энергетика, аддитивные технологии и др.", - говорится в сообщении.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в мае этого года на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложил создать нацпроект для развития ядерных технологий - "Атомная наука, техника и технологии". Глава Росатома отметил, что речь идет о закреплении нынешнего положения Росатома на международных рынках, а также о работе по упрочению этого лидерства в 2030-2040 годах и добавил, что видит три аспекта работы: научный, промышленный и аспект, связанный с поддержкой высокотехнологичного экспорта. Премьер согласился, но уточнил, что говорить стоит не об отдельном проекте, а об элементе нацпроекта "Наука".