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Картой "Мир" можно будет оплатить проезд в транспорте в любом регионе России

В пресс-службе Национальной системы платежных карт отметили, что развитие платформы транспортного предпроцессинга позволит демонополизировать отрасль

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") планирует создать платформу транспортного предпроцессинга, которая позволит осуществлять оплату проезда при помощи платежной карты "Мир" в общественном транспорте любого региона России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Важным направлением работы национальной платежной "Мир" является развитие платформы транспортного предпроцессинга и обеспечение приема бесконтактных банковских карт "Мир" на транспорте. Создание такой платформы позволит оплачивать национальной картой проезд в любом регионе нашей страны, не приобретая местный проездной билет", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в пресс-службе НСПК отметили, что оплата картами "Мир" разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов семи городов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах. При этом в ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты.

Также в НПСК подчеркнули, что развитие платформы транспортного предпроцессинга позволит демонополизировать отрасль.

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