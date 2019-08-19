Пенс обусловил успех на переговорах с Китаем соблюдением автономии Гонконга

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. США считают, что для успешного завершения торговых переговоров с Вашингтоном Китаю следует соблюдать обязательство поддерживать высокую степень автономии Гонконга, закрепленную в Объединенной китайско-британской совместной декларации от 1984 года. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, выступая на мероприятии экономического клуба Детройта (штат Мичиган). Эта организация создана в 1934 году для обсуждения актуальных проблем в политике, бизнесе и обществе.

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Пенс повторил позицию о том, что администрация Дональда Трампа рассчитывает заключить с Китаем новое торговое соглашение на выгодных для Вашингтона условиях. "Чтобы Соединенные Штаты заключили сделку с Китаем, Пекину нужно выполнять свои обязательства, включая взятое на себя в 1984 году обязательство уважать целостность законов Гонконга посредством китайско-британской декларации", - отметил Пенс.

"Президент [США] предупредил вчера, что заключить сделку будет гораздо сложнее в случае нагнетания насилия и опасности в Гонконге. Наша администрация будет продолжать призывать Пекин и участников демонстраций [в Гонконге] урегулировать разногласия мирным путем", - добавил вице-президент США.

Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси в воскресенье заявил, что насилие в отношении протестующих в Гонконге негативно скажется на торговых переговорах межу США и Китаем. "Было бы очень трудно взаимодействовать, если бы они прибегли к насилию", - подчеркнул американский лидер. По его словам, в этом случае развитие ситуации походило бы на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.