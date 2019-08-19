Бизнесмены из США рассматривают возможность участия в реализации инвестпроектов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Представители бизнеса США приехали в Чечню для рассмотрения возможности участия в реализации инвестиционных проектов на территории республики, а также, чтобы познакомиться с самобытной культурой и традициями народа. Возглавил делегацию американский юрист, инвестор и эксперт Юрий Ванетик.

"Чеченская Республика имеет большую заинтересованность в участии американского бизнеса в реализации инвестиционных проектов на территории республики, как в виде прямых инвестиций, так и посредством совместных производств, развития деловой кооперации, тем более что республика обладает достаточными ресурсами и человеческим потенциалом для развития различных направлений. Наиболее приоритетными из них являются - промышленность, агропромышленный комплекс, энергетика, туристско-рекреационная деятельность", - отметил на встрече региональный министр экономического, территориального развития и торговли Ибрагим Идрисов.

Члены американской делегации провели встречу с представителями органов исполнительной власти региона, а также бизнес структур. Гости отметили, что Чеченская Республика произвела на них приятные впечатления, и, увиденное здесь разительно отличается от того, что преподносится в интернете. "Мы заинтересованы в изучении культуры чеченского народа, а также в обсуждении реализации проектов в различных сферах", - сказал глава делегации Ванетик.

Он добавил, что будут приложены усилия для реализации проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и в других секторах экономики.