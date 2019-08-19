Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банков

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента челябинского Челиндбанка, Социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк", казанского банка "Аверс" и Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный" до уровня "BB" с "BB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Это решение обусловлено устойчивыми результатами кредитных организаций, отметили в Fitch.

"Стабильный" прогноз по всем четырем банкам отражает наши ожидания относительного того, что их показатели останутся относительно неизменными в среднесрочной перспективе", - сообщили в агентстве.