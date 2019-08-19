Представитель семейства Ротшильдов приобрел Международный аэропорт Кишинева

КИШИНЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Кишиневский международный аэропорт приобрела компания Натаниэля Ротшильда, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Сегодня в Международный аэропорт Кишинева с визитом прилетел новый владелец компании Avia Invest и концессионер Международного аэропорта Кишинева Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Со своей стороны, пресс-служба взявшей аэропорт в концессию компании Avia Invest сообщила, что 95% ее акций купила 19 августа инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с главным офисом в Гернси (Нормандские острова). В публикации отмечено, что покупатель имеет большой опыт работы в сфере инвестиций в недвижимость и инфраструктуру в Центральной Европе.

На прошлой неделе депутаты парламента Молдавии обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по поводу выявленных нарушений при сдаче в концессию Кишиневского аэропорта компании Avia Invest. Об этом сообщил депутат Игорь Мунтяну, который возглавляет парламентскую комиссию, созданную для проверки процесса приватизации в 2013-2019 годах.

Приватизация кишиневского аэропорта

Ранее за возврат столичного аэропорта государству высказались президент страны Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду. Единственную в Молдавии международную воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов.

Однако с тех пор в Avia Invest уже несколько раз менялись собственники. Его учредителями поначалу были российские компании - "Коломенский завод" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Хабаровский аэропорт". Доли между ними были распределены поровну по 50% на каждого.

Затем ее мажоритарным акционером стало российское ООО "Комаксавиа", зарегистрированное 25 января 2014 года. Эта компания получила 95% акций. Ее акционерами поначалу были ОАО "Хабаровский аэропорт" и ООО "УК Комакс". Однако в сентябре того же года 100-процентным акционером ООО "Комаксавиа" стала британская TB Team Management LLP, учрежденная Dylox United LTD с Британских Виргинских островов и Valtara A. V. V. с Арубы. Среди учредителей Valtara A. V. V. значатся другие офшоры и иностранцы, представляющие интересы на основе доверенностей.

Смена власти в Молдавии

В начале июня в парламенте Молдавии было создано новое парламентское большинство, образованное поддерживающей президента страны Партией социалистов Республики Молдова и проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Они объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк, после смены власти бежавший за границу.

Новая власть обвинила старую в коррупции и узурпации государственных институтов. В начале июля Додон в интервью молдавскому телеканалу заявил, что аэропортом интересовались потенциальные российские инвесторы, но он посоветовал им не покупать актив у людей, связанных с бывшей молдавской властью, так как нынешний договор с Avia Invest может быть расторгнут.