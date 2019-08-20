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СМИ: Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games

Сумма сделки пока не известна, сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая является дочерней фирмой корпорации Sony, приобрела американскую компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сумма сделки на данный момент не разглашается.

Калифорнийская студия Insomniac Games была основана в 1994 году. Она известна сериями игр Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, а также недавним хитом для приставки Playstation 4 - Spider-Man, ставшим эксклюзивом для этой игровой консоли от Sony.

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