ЦБ Китая вновь понизил курс юаня до минимальных за 11 лет значений

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 89 базисных пунктов, до 7,0454 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 24 марта 2008 года.

Курс юаня непрерывно снижался с 1 августа вплоть до незначительного укрепления в середине прошлой недели, однако в пятницу он продолжил слабеть к американской валюте.

Как отмечает в связи с этим информационный портал "Ицай", в целом курс юаня начал стабилизироваться. "Сокращение юаневой ликвидности на иностранных рынках в последние дни содействовало стабилизации обменного курса юаня. Краткосрочная девальвация юаня подошла к концу", - указывается в сообщении портала.

5 августа Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР во вторник заявил, что решение Вашингтона причислить Китай к валютным манипуляторам не обосновано и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016-м - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018-м - опустился на 5,1%.