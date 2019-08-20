"Ъ": Минфин предлагает заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минфин предлагает ввести мораторий на предоставление компаниям льгот на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения оценки имеющихся запасов углеводородов, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад замминистра финансов Ильи Трунина президенту РФ Владимиру Путину.

Сейчас в России действует мораторий на предоставления новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года. В апреле 2019 года Минвостокразвития представило законопроект, предусматривающий дополнительные льготы на разработку арктических месторождений, документ находится на рассмотрении правительства, поясняет газета, глава Минэнерго Александр Новак поддержал инициативу.

Газета "Ведомости" в июле сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину рассказал о новом нефтегазовом проекте "Восток ойл", который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.