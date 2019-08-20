Bloomberg: умер датский миллиардер Ларс Ларсен

ТАСС, 20 августа. Один из богатейших людей Дании, миллиардер Ларс Ларсен ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Ларсен скончался в понедельник в своем доме в Силькеборге на западе страны.

Ларсен являлся основателем мебельного ретейлера Jysk. В настоящее время в сеть Jysk входят свыше 2,6 тыс. магазинов в 50 странах. В июне этого года Ларсен покинул пост председателя совета директоров Jysk из-за диагностированного рака печени. Правление компании возглавил его сын.

В текущем году журнал Forbes оценивал состояние Ларсена в $4,4 млрд. В списке богатейших людей Дании он занимал седьмое место. В мировом рейтинге издания миллиардер находился на 424-м месте.