ФАС может оштрафовать "Яндекс" за рекламу Auto.ru

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала рекламу сервиса по размещению объявлений о продаже автомобилей Auto.ru, распространяемую ООО "Яндекс.Вертикали", нарушающей закон "О рекламе". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Большинство экспертов усмотрело в роликах признаки нарушения рекламного законодательства. ООО "Яндекс.Вертикали" как рекламодателю ненадлежащей рекламы выдано предписание об устранении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было возбуждено после обращения гражданина с претензией к размещенным рекламным роликам в 2018-2019 гг. на "Первом канале", "ТНТ", "Россия 24", "Че". В рекламе покупатель и продавец обсуждают продаваемый автомобиль и затрагивают вопрос о том, почему объявление о продаже этого автомобиля не было размещено на сайте Auto.ru. Диалог продавца и покупателя сопровождается комментарием третьего лица, он поясняет причины, по которым объявление о продаже автомобиля его продавец не разместил на сайте Auto.ru.

В соответствии с законом "О рекламе" информация не должна формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц. И рекламодатель несет ответственность за нарушение подобных требований, пояснили в ФАС.

ТАСС пока не располагает комментарием "Яндекса".