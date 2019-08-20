Nayara Energy заключила контракт на экспорт нефтепродуктов BP и Trafigura

ТАСС, 20 августа. Индийская компания Nayara Energy, владельцем 49,13% которой является "Роснефть", во втором квартале 2019 года заключила долгосрочный контракт на $750 млн на экспорт нефтепродуктов в адрес британской ВР и трейдера Trafigura, говорится в сообщении компании.

"Во втором квартале Nayara Energy, ассоциированное предприятие компании, заключила долгосрочный предоплатный контракт в объеме $750 млн на экспортные поставки нефтепродуктов в адрес компаний BP и Trafigura с привлечением консорциума международных банков", - отмечается в сообщении.

"Роснефть" совместно с консорциумом международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP, приобрела Nayara Energy Limited (ранее Essar Oil) в августе 2017 года. Nayara Energy владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом мощностью 20 млн тонн в год, нефтехранилищем, портом, инфраструктурой, а также сетью АЗС (более 4,8 тыс. станций).