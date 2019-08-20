Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ряд авиакомпаний сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова (Гагарин), сообщает газета "Ведомости".

Согласно публикации, "Аэрофлот" и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября. Последний рейс Rusline в Саратов назначен на 13 сентября, отмечает издание.

Старый аэропорт "Центральный" работает до 20 августа, после открытия нового аэропорта он будет закрыт.

"Аэрофлот" сохранит рейсы в Гагарин в зимнем расписании. Из-за смены аэропорта компания еще не успела загрузить в систему бронирования выставляемые в Гагарин емкости, отметил представитель компании.

Ранее компания совершала шесть рейсов на Sukhoi SuperJet 100 вместимостью 87 пассажиров, пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт перевозчика, теперь рейсов будет два - на Airbus A320 вместимостью 158 пассажиров (с сентября рейсы будут выполнять и на Airbus, и на Sukhoi SuperJet). Емкость перевозок авиакомпании в Саратов снизилась с 522 пассажиров до 316 пассажиров в день.

В Rusline изданию не ответили, в S7 рассказали, что сокращают в сентябре количество рейсов в Саратов, с зимнего расписания продажи закрываются вовсе. Это связано с высокими в сравнении с Центральным тарифами в Гагарине.