Беглов пообещал, что тарифы на ЖКХ в Петербурге не повысятся в течение года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Тарифы на коммунальные услуги, установленные в Санкт-Петербурге в июле 2019 года, не будут повышаться в течение года, сообщил во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах в качестве кандидата в губернаторы города.

"Мы работали над тарифами. Я хочу сказать, что эти тарифы останутся до 1 июля 2020 года. Все остальное - это слухи", - сказал он в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России".

В дебатах приняли участие все четыре кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга, в том числе Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова. Они обсудили вопросы жизни в современном мегаполисе, и как сделать его удобным для жителей.

Тарифы на основные коммунальные услуги с 1 июля в Санкт-Петербурге по плану могли подняться на 4,3%, но в результате системной работы по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций, проведенной правительством Петербурга совместно с Федеральной антимонопольной службой России, их рост составил в среднем 0,4%.

По данным комитета по тарифам, в денежном выражении рост за все коммунальные услуги в Петербурге на человека составил 7,1 рублей вместо 76,93 рублей - для граждан, проживающих в домах с электрическими плитами, и 8,67 рублей вместо 78,26 рублей - для жильцов квартир с газовой плитой. В дальнейшем власти города планируют вести работу по снижению тарифов на газ.