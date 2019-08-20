"Аэрофлот" перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Рейсы переведены из центрального аэропорта Саратова в новый международный аэропорт города - Гагарин", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что нумерация рейсов, а также время их отправления и прибытия в связи с переходом в новый аэропорт не изменились.

Всего авиакомпания осуществляет два ежедневных рейса между столицей и Саратовом. Утренний отправляется из Москвы в 06:35 мск, прибывая в пункт назначения в 09:35 по местному времени. В обратном направлении борт вылетает в 10:25 по местному времени и приземляется в столичном аэропорту Шереметьево в 11:10 мск.

Вечерний рейс отправляется из Москвы в 16:40 мск, прибывая в Саратов в 19:25 по местному времени. Он же отправляется в обратный путь в 20:20 по местному времени. "В период с 1 по 30 сентября вылет этого рейса из Шереметьево ожидается в 16:35 мск, о чем мы уже проинформировали пассажиров, заранее купивших на него билеты", - заверили в пресс-службе.

Новый аэропорт Гагарин начал свою работу во вторник утром, первый рейс прибыл из Москвы в 8:07 по местному времени. Всего в первый день работы нового аэропорта планируется обслужить 17 рейсов маршрута Москва - Саратов - Москва, которые выполнят "Аэрофлот", S7, Nordwind и "Победа".

Аэропорт возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Строительство воздушной гавани велось в регионе с 2013 года. Общий объем финансирования составил более 20 млрд рублей.